В Госдуме напомнили об объявленной России тотальной войне со стороны США Депутат ГД Соболев: РФ должна быть готова к несоблюдению конвенций США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда Западом объявлена война на уничтожение России, страна должна быть готова к тому, что никакие конвенции не будут соблюдаться, заявил NEWS.ru член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев. Он сообщил, что РФ соблюдала соглашения и договоры, но взамен ничего не получила.

Мы свято выполняли все договоренности об использовании запрещенного оружия, соблюдали и другие договоры. Но в ответ мы ничего не получили. И поэтому сейчас, после всех санкций, противостояния против объявленной нам США гибридной войны, Россия должна адекватно реагировать на подобное, — отметил Соболев.

Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения Марк Хизней на презентации доклада Landmine monitor 2023 заявил, что Украина нарушила Оттавскую конвенцию о запрете на использование противопехотных мин. По его словам, Киев делал это неоднократно в ходе боев в Изюме в 2022 году, а также в Донбассе.

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов также высказался по этому поводу, он отметил, что не помнит случаев, чтобы после обвинений со стороны ООН страны Запада и Украина несли ответственность за совершенное. По его словам, проблема заключается в том, что система международной безопасности сейчас находится в кризисе.