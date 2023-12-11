В Госдуме напомнили, куда жаловаться на шумных соседей Депутат Разворотнева: на шумных соседей следует жаловаться в МВД

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Если человека беспокоят шумные соседи, он может пожаловаться на них в Министерство внутренних дел (МВД), напомнила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. В разговоре с «Москвой 24» парламентарий подчеркнула, что нарушителям может грозить штраф в размере до двух тысяч рублей.

По всем подобным нарушениям жители должны обращаться в органы внутренних дел — полицию. Нарушителям могут вынести предупреждение или выписать штраф от одной до двух тысяч рублей, — уточнила депутат.

Разворотнева отметила, что в Москве действует закон «О тишине», согласно которому запрещено шуметь с 23:00 до 07:00. Так, ночью нельзя громко включать музыку, пользоваться дрелью, играть на музыкальных инструментах. Ремонт можно проводить днем с 09:00 до 19:00. При этом с 13:00 до 15:00 необходимо делать перерыв и не шуметь. Также запрещено делать ремонт в воскресенье и праздничные дни. Исключением являются только новостройки, в которых указанные работы могут проводиться в течение полутора лет со дня ввода в эксплуатацию.

Депутаты Госдумы ранее разработали поправки к Кодексу об административных правонарушениях и Жилищному кодексу, согласно которым наказание за нарушение тишины будет ужесточаться. Штраф будет составлять до 500 тысяч рублей. Для всех регионов предлагается установить единое время тишины — с 22:00 до 07:00 ежедневно и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы — с 09:00 до 19:00.