В Госдуме напомнили, какие соцвыплаты проиндексируют в 2024 году Депутат ГД Бессараб: в 2024 году повысят МРОТ и пособия по беременности и родам

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В 2024 году будут проиндексированы минимальный размер оплаты труда (МРОТ), выплаты в связи с временной нетрудоспособностью, а также пособия по беременности и родам, рассказала «Радио 1» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Нововведения в социальной сфере вступили в силу с 1 января.

Парламентарий уточнила, что минимальная зарплата, в соответствии с поручением президента Владимира Путина, в текущем году будет повышена на 10%. Увеличение МРОТ затронет свыше 5 млн россиян. Бессараб отметила, что от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также больничных.

Предельный размер пособия по беременности и родам поднимут с 383 тысяч до 565 тысяч рублей. А выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для работающих матерей составят максимум 49 тысяч рублей в месяц, — сказала депутат.

Она добавила, что в феврале будет проиндексирован материнский капитал. Его сумма вырастет на 7,5%. Выплата при рождении первого ребенка составит 631 тысячу рублей, второго — 833,8 тысячи рублей.

Ранее россияне назвали желаемый уровень минимальной зарплаты. Так, жители Москвы и Владивостока считают, что размер МРОТ должен составлять 45,3 тысячи рублей. В Хабаровске считают приемлемой минимальную зарплату в 43,6 тысячи рублей, в Петербурге — 43 тысячи рублей. Самые скромные ожидания — в Пензе и Кирове, там хотят повышения МРОТ до 36 700 и 37 400 рублей соответственно.