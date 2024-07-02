В Госдуме напомнили, чем грозит публичная нагота Депутат Хамзаев: за публичную наготу наказывают штрафом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С приходом жары многие люди стали ходить с голым торсом, а некоторые в одном нижнем белье, однако это наказуемо, напомнил в беседе с «Парламентской газетой» член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. По его словам, за обнажение в общественном месте штрафуют.

Парламентарий объяснил, что нагота в публичном месте считается мелким хулиганством по части 1 статьи 20.1 КоАП. Поэтому за это могут наказать штрафом от 500 рублей до тысячи рублей или административным арестом до 15 суток.

В трусах ходить на улице неправильно и нехорошо. Да, многие люди ради внимания идут на глупости, это фактор идиотизма. Но что так ходить не надо — это факт, — отметил депутат.

Хамзаев добавил, что в общественных местах не так много обнаженных людей. Часто без одежды ходят люди, у которых проблемы с психикой, их и нужно штрафовать. Однако нужно усиливать ответственность за наготу на публике, поскольку штрафы не такие большие.

Хотя штрафы сейчас и не сильно кусачие. Усиление ответственности — вопрос открытый, — подытожил парламентарий.

Ранее жителя Омска приговорили к 240 часам обязательных работ по статье о хулиганстве за полное обнажение перед зданием ФСБ в центре города в сентябре прошлого года. Нагой перформанс 37-летний мужчина совершил, понимая, перед каким учреждением он это делает.