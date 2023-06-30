В Госдуме надеются на принятие закона о запрете смены пола Депутат Госдумы Огуль заявил, что операции по смену пола должны быть только по медицинским показаниям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операции по смене пола нужно проводить только с медицинским подтверждением их необходимости, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Леонид Огуль. Он добавил, что если человеку взбрело в голову сменить пол, в таком случае ему требуется психологическая помощь врача.

Я лично проработал в роддоме и могу сказать, что действительно есть случаи, когда не пойдешь кто родился – мальчик или девочка, тогда сразу вызывают врача-генетика, у человека сразу берутся анализы, это система налажена и действует очень профессионально. Но когда встречаются случаи, когда человеку просто взбрело в голову сменить пол, в таком случае ему требуется психологическая помощь врача. Именно поэтому важно учесть, чтобы операции по смене пола были разрешены только с медицинским подтверждением ее необходимости, — рассказал Огуль.

Он добавил, что надеется на то, что законопроект о запрете смены пола будет принят. Депутат обещал, что в парламенте его проработают

Поступило очень много предложений и опасений непонятных, мы выступаем за целесообразность, чтобы не пострадала та часть людей, которой просто необходима эта помощь в лечении, — резюмировал он.

Ранее cпикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нижняя палата парламента может до конца весенней сеcсии рассмотреть во всех трех чтениях законопроект о зaпрете операций по cмене пола. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценок законопроекту, который запрeщает операции по смене пола.