В Госдуме измерили дружбу России и Вьетнама количеством забегаловок Депутат Толмачев предложил оценить дружбу России и Вьетнама числом забегаловок

Вьетнам является давним другом и партнером России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, Москва всегда помогала Ханою даже в самые трудные времена и намерена продолжать развивать с ним двустороннее сотрудничество. Он отметил, что оценить его результаты можно количеством вьетнамских точек общепита в крупнейших городах страны.

Вьетнам, традиционно, — друг и партнер России. Мы помогали вьетнамцам в самые трудные годы их истории, и в Ханое это помнят, — сказал он.

Толмачев подчеркнул, что Москва уважает позицию Ханоя по многим внешнеполитическим вопросам, даже если она отличается от российской. По его словам, каждое независимое государство самостоятельно выбирает, какого вектора придерживаться.

Мы, в отличие от Запада, не давим на своих друзей и союзников, не принуждаем их к чему бы то ни было. Вьетнам, судя по всему, не хочет принимать ничью сторону в глобальном противостоянии Китая и США, и имеет на это право. А мы, в свою очередь, будем развивать всестороннее сотрудничество, — отметил депутат.

По мнению парламентария, зримо оценить плоды сотрудничества России и Вьетнама можно, прогулявшись по Москве или Санкт-Петербургу. Он посоветовал обратить внимание на количество вьетнамских забегаловок в этих городах.

Это говорит о многом, в том числе, об особых отношениях между нашими странами, — заключил Толмачев.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный ранее заявил, что Россия может научить вьетнамцев ядерной медицине. Парламентарий уточнил, что опыт по подобному сотрудничеству уже есть у государства. Так, напомнил депутат, в Южной Америке под руководством российских специалистов строится соответствующий центр.