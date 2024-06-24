В Госдуме хотят запретить дискриминацию российских разработчиков Депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете дискриминации разработчиков из РФ

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Госдума поддержала российских разработчиков законопроектом о запрете дискриминации их приложений в иностранных магазинах. Авторами инициативы, размещенной на сайте нижней палаты парламента, стали в том числе депутаты Антон Горелкин и Андрей Луговой. Парламентарии хотят запретить ограничение использования российских приложений и единого магазина приложений.

Законопроектом запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений, а также ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений, — гласит пояснительная записка к проекту № 654254-8.

Инициатива предусматривает возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин (RuStore) при продаже телефонов в России. Также законопроект подразумевает осуществление платежей при установке и использовании программ с применением механизмов единого магазина приложений. Документ призван защитить российских разработчиков на таких площадках, как App Store и Google Play.

«Сбер» ранее предупредил россиян о фейковом мобильном приложении в магазине App Store. В банке уточнили, что не имеют отношения к этой программе. В кредитной организации добавили, что с начала текущего года выявлено 21 мошенническое приложение, которой якобы выпущено «Сбером».