ГД: лечить животных препаратами для людей могут начать уже в этом году Депутат Бурматов: использование препаратов для людей в ветеринарии решит проблему дефицита

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В России могут начать регистрировать в упрощенном порядке предназначенные людям медпрепараты для лечения животных, сообщил «Парламентской газете» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По словам парламентария, соответствующий законопроект может быть принят до конца года в течение осенней сессии. Использование человеческих лекарств должно помочь решить проблему дефицита в ветеринарии, подчеркнул депутат.

Этим мы добиваемся двух целей. Первая — ликвидация дефицита ветеринарных препаратов, который сегодня существует и объясняется в том числе тем, что разорваны цепочки поставок. <...> Вторая цель — удешевление лекарств. Рост цен на препараты для животных составил 30% и выше, а где-то они подорожали в разы, — пояснил парламентарий.

Бурматов добавил: благодаря законопроекту фармкомпании смогут выйти на новые рынки сбыта, не тратя огромные деньги на лишние согласования. Единственное условие — им придется доказать, что тот или иной препарат доказал свою эффективность при лечении животных.

Депутат напомнил, что с нехваткой лекарств столкнулись многие ветеринарные клиники, в некоторых не хватает иногда даже наркоза. Кроме того, когда фармкомпании начнут выходить на рынок с новыми для ветеринарии лекарствами, повысится конкуренция и другим компаниям придется держать более низкую стоимость. Поэтому для разработчиков закона принципиально реализовать его в текущем году, уточнил Бурматов.

Ранее сообщалось, что российская ветеринария этой весной оказалась на грани катастрофы из-за геополитической обстановки в мире. Санкции, введённые Западом, создали серьезные проблемы для лечения и питания домашних животных. Появился дефицит ветеринарных препаратов, специализированных кормов и средств по уходу. В апреле — мае в крупных российских городах практически перестали открываться новые зоомагазины. А подорожавшая логистика привела к росту цен на конечную продукцию на 50–100%.