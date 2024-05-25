В Госдуме хотят создать единый реестр авиадебоширов Депутат Школкина предложила создать в России единый реестр авиадебоширов

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В России необходимо создать единый реестр авиадебоширов, такую инициативу предложила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина. По ее словам, в преддверии начала туристического сезона вопросы безопасности предоставляемых авиаперевозчиками услуг поднимаются все чаще, передает РИА Новости.

В преддверии высокого туристического сезона все чаще стали подниматься вопросы безопасности предоставляемых услуг авиаперевозчиками. В своем письме вице-премьеру Савельеву я предложила создать единый реестр так называемых авиадебоширов, — заявила Школкина.

Депутат подчеркнула, что безопасность пассажиров следует обеспечивать, не допуская на борт самолета заведомо агрессивных пассажиров. При этом авиакомпании уже имеют такое право на законодательном уровне.

Вместе с тем реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком, каждой авиакомпанией ведется самостоятельно и не синхронизируется, что приводит к совершению данными пассажирами повторных правонарушений уже на борту воздушного судна других авиакомпаний, — заключила Школкина.

Ранее в Госдуме придумали наказание для российских футболистов-дебоширов. Депутат Светлана Журова предложила штрафовать их за неподобающее поведение.