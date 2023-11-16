В Госдуме хотят сделать уроки труда в школах обязательными Володин предложил закрепить в законе обязательные уроки труда в школах

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Уроки труда в школах должны стать обязательными, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. С этой целью он предложил проработать поправки в закон «Об образовании».

Сегодня труда как самостоятельного предмета нет. Правильно было бы внести изменения в закон, сделав урок труда самостоятельным, чтобы он преподавался по отдельной программе, как ряд других предметов, — сказал он.

Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что, если ребенку привить трудолюбие, в будущем у него все будет хорошо. По словам Володина, труд — это альтернатива «виртуальному миру», и он учит детей твердо стоять на ногах.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что российские школы нуждаются в возвращении традиционных уроков труда, они станут заменой нынешнего предмета «Технология». Тогда парламентарий подчеркнул, что слесарное и столярное дело, кулинария, кройка и шитье привьют детям не только необходимые навыки, но и любовь к труду.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому школьники будут привлекаться к общественно полезному труду в обязательном порядке. Закон вступил в силу со дня его публикации 4 августа. Как заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, к обязанностям учащихся могут добавиться уборка класса, посадка деревьев на пришкольном участке или уход за воинскими мемориалами.