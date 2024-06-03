В Госдуме хотят регулировать использование ИИ в гражданской сфере Володин: использование технологий ИИ в гражданской сфере должно регулироваться

Разработка и использование технологий искусственного интеллекта в гражданской сфере необходимо контролировать и регулировать, заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. По его словам, от этого во многом зависит безопасность государств ОДКБ, сказано в материале на сайте Госдумы.

Отмечается, что Володин заявил об это в ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Алма-Ате, на которой он председательствовал. По его словам, развитие ИИ несет в себе как плюсы, так и риски, включая кибермошенничество и даже вмешательство в работу систем безопасности и критической инфраструктуры государства.

Разработка и использование технологий искусственного интеллекта в гражданской сфере должны быть регулируемые и контролируемые. Нам надо эти вопросы также обсуждать, потому что во многом от этого зависит безопасность государств, входящих в ОДКБ, — заявил в связи с этим Володин.

Также отмечается, что Совет ПА ОДКБ принял заявление в связи с развитием технологий ИИ. Парламентарии указали на важность и значительную роль развития современных технологий для решения глобальных проблем и устойчивого развития. Но в то же время необходимо разработать рекомендации по созданию взаимовыгодных принципов развития законодательной сферы в данной области с целью обеспечения национальной безопасности, подчеркнуто в заявлении.

Ранее сообщалось, что разработавшая ChatGPT американская компания OpenAI приступила к обучению усовершенствованной модели искусственного интеллекта, которая придет на смену системе GPT-4, лежащей в основе ее чат-бота. Кроме того, будет создан комитет для консультаций совета директоров по вопросам безопасности проектов OpenAI.