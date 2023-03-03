В Госдуме предложили признать тату на котах сфинксах калечащей операцией Депутат ГД Бурматов предложил признать тату на котах сфинксах калечащей операцией

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Татуировки, которые делают на котах сфинксах, следует признать калечащей операцией, считает первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов. В беседе с «Газетой.Ru» депутат заявил, что попросит правоохранительные органы проверить салон в Москве, который предлагает хозяевам питомцев подобную услугу.

Запросы от меня уйдут и в прокуратуру, и в МВД. Такие услуги подпадают под жестокое обращение с животными, поскольку они не являются вмешательством по ветеринарным показаниям. <...> Может, под уголовку это не подпадет, но с точки зрения возможной административной ответственности реакция со стороны правоохранителей должна быть обязательно, — пояснил парламентарий.

Поводом для проверки послужил анонс московского тату-мастера Юрия Удальца о новой услуге — татуировках для котов сфинксов. Позже он в своих социальных сетях заявил, что это была шутка и проводить подобные процедуры в салоне не станут.

Депутат призвал владельцев сфинксов «не сходить с ума». Он пояснил, что свести татуировку с животного невозможно. Он пояснил, что это должно быть признано калечащей операцией наравне с удалением когтей и голосовых связок животным. Парламентарий отметил, что животное не может дать свое согласие на подобную процедуру.

Наряду с удалением голосовых связок и подрезанием фаланги пальца с когтем у кошек это должно быть отнесено к перечню калечащих операций и запрещено. Животное на такое безумие не подписывалось. Человек может себе что угодно сделать, хоть с ног до головы себя обколоть и проткнуть. А скотинка-то тут при чем? — заключил Бурматов.

Ветеринар Алексей Шпак ранее назвал законопроект о запрете проведения операции для кошек по удалению когтей неправомерным. По его словам, операция носит косметический характер и порой является единственным способом, чтобы агрессивный питомец не оказался на улице.