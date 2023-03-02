В Госдуме хотят обязать чиновников декларировать кредиты Депутат ГД Выборный: декларирование кредитов чиновников станет частью борьбы с коррупцией

Фото: duma.gov.ru

заседание ГД

Госдума в первом чтении приняла законопроект о декларировании кредитов и займов чиновников. Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный пояснил «Парламентской газете», что это станет частью борьбы с коррупцией и позволит усилить контроль за расходами госслужащих.

Следующий логичный шаг в развитие антикоррупционного законодательства — усиление контроля не только над доходами, но и над расходами. На что и направлен законопроект, — пояснил депутат.

Документ внесет изменения в два федеральных закона — «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Согласно нему госслужащие должны будут отчитываться о погашении кредитов. В случае, если займы не смогут оправдать приобретенное имущество, недвижимость смогут изъять.

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултана Хамзаева пояснил, что подобная мера позволит закрыть существующие лазейки для чиновников. Таким образом планируется контролировать покупку дорогой недвижимости, которая госслужащему «не по карману».

Предлагаемые поправки исключат возможность прикрыться кредитом в случае приобретения недвижимости, которая госслужащему просто не по карману. Потому что, конечно, именно госслужащие в первую очередь должны жить по нормам справедливости, чести и, конечно, закона, — отметил парламентарий.

Правила коснутся госслужащих, которые на данный момент обязаны декларировать свои расходы и доходы. На изъятие имущества или аннулирование сделки будет установлен срок до 10 лет. Выборгский пояснил, что решение не сможет быть принято по истечении этого срока.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о публикации информации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов в обезличенном виде. Документ начал действовать с 1 марта 2023 года.