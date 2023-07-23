В Госдуме готовятся ввести госномера для самокатов Депутат Сипягин: в Госдуме готовят законопроект о введении номерных знаков для самокатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители фракции ЛДПР в Госдуме готовят законопроект об изменении правил использования самокатов, сообщил РИА Новости депутат от либерал-демократов Владимир Сипягин. Уточняется, что среди новых норм могут появиться номерные знаки для таких транспортных средств.

Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных двигаться быстрее 5 км/ч. Это и самокаты, и моноколеса, и прочие электрогаджеты, — сказал Сипягин.

По мнению депутата, необходимо ввести запрет на движение самокатов в дождь или в скользкую погоду со скоростью выше 5 км/ч. Кроме того, нужно принять презумпцию виновности водителей таких транспортных средств при любом столкновении с пешеходами.

Ранее Общественная палата России после круглого стола с экспертами выступила за введение водительских прав для самокатчиков. Рекомендации планируется направить органам власти. При этом электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности планируют приравнять к скутерам и мопедам, для управления которыми необходимы водительские права категории М. Также возраст с 16 лет станет минимальным для возможности передвижения на таких транспортных средствах.