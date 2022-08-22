В Госдуме готовы обсуждать создание «Берия-центра» Идея комплекса в честь советского чекиста встретила поддержку у парламентариев

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Берия, Лаврентий Павлович

Появление инициативы построить в Свердловской области «Берия-центр» — серьезный аргумент, чтобы начать всестороннее обсуждение такого проекта, считает депутат Госдумы от региона, зампред комитета по расследованию иностранного вмешательства и глава комиссии по противодействию вмешательству в выборы Андрей Альшевских («Единая Россия»). С такой идеей выступил активист из города Новоуральск Вадим Аверьянов.

Предложение создать в Свердловской области «Берия-центр» в противовес существующему в Екатеринбурге «Ельцин-центру» высказал ранее вице-президент общественной организации «Защита природы» Вадим Аверьянов. В разное время он был советником ректора Уральского горного университета (УГГУ), главредом местного медиахолдинга и зампредом Экологического совета при главе Екатеринбурга. Когда он занимал последнюю должность, в городе проходили протесты против реконструкции одного из парков: тогда по СМИ разошлась его угроза в адрес протестующих «сажать, сажать и сажать» участников не согласованных с властями акций.

Сейчас Аверьянов интересуется судьбой не региональной столицы, а Новоуральска — закрытого города к северу от Екатеринбурга, где он когда-то служил. «Берия-центр», по его задумке, должен появиться рядом именно с этим городом: на территории бывшей турбазы Верёвкин угол.

Фото: Социальные сети

Это место, объяснил NEWS.ru активист, выбрано сразу по нескольким причинам. С логистической точки зрения оно удобно для туризма: недалеко от Екатеринбурга и с хорошей дорогой до областного центра, с идеологической точки зрения Новоуральск был частью советского «ядерного щита», созданного Берией.

Идея родилась достаточно давно, лично у меня многие ее критиковали, как-то боялись, что народ не поймет. <...> Я взял на себя смелость предложить. Историческая сила этого места до сих пор чувствуется. Народ в городе воспринимает эту идею нормально, отторжения нет. У молодежи только есть, которая в 1990-е годы наслушалась либеральной трескотни, — рассказал Аверьянов.

Он уверен, что у Новоуральска, где он сам сейчас живет, большой туристический потенциал, и «Берия-центр» должен этот потенциал раскрыть, особенно среди туристов из Китая. Кроме того, реализация этой идеи не позволить построить коттеджные поселки на ценной территории, считает активист.

По задумке, центр должен состоять из нескольких сооружений. Среди них музей разведки имени Павла Фитина — главы советской внешней разведки, а также дом отдыха и оздоровительный центр «Легенда». Для этих зданий, рассказал Аверьянов, архитектурные проекты уже готовы. Также в составе комплекса должны быть филиалы московского музея «Сила атома» — «Мирный атом» и «Ядерный щит». При их реализации активист надеется на помощь со стороны Росатома. Он рассказал, что уже передавал проекты как руководству Росатома, так и региональным властям.

Пора открывать архивы, пора проводить реабилитацию [Берии] и восстанавливать справедливость. <...> Берия — человек, без которого не было бы нашей страны, как и без Сталина. Не было бы Сталина, не было бы Берии — не было бы русского языка, русских людей, нас в живых никто бы не оставил, — подчеркнул Аверьянов.

Его идею в разговоре с NEWS.ru горячо поддержал депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Вассерман. Он назвал Берию лучшим в СССР и одним из лучших в мире руководителей больших комплексных проектов и сказал, что этот человек заслужил полноценный музей, «по крайней мере посерьезнее Ельцин Центра — этого ведра помоев».

Инициатива нашла отклик и в «Единой России». Депутат Госдумы, замглавы комиссии по расследованию иностранного вмешательства Андрей Альшевский заявил NEWS.ru, что считает появление такой инициативы «весомым, серьёзным аргументом [ее] всесторонне обсудить». Однако, по его словам, нужно заранее определить уровень, на котором следует проводить рассмотрение.

Если региональный уровень, то, понятно, обсуждать надо на территории региона, с привлечением губернатора, правительства, заксобрания, жителей. Если это вопрос федеральный — уже на федеральном уровне надо подумать, как это возможно сделать, — объяснил политик.

В то же время у коммунистов идея не нашла поддержки. Депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил NEWS.ru, что не понимает, зачем строить «Берия-центр». По словам парламентария, России нужно переходить к действиям и меньше уделять внимания организационным мероприятиям, от которых «нет никакого толка».

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Депутат от КПРФ Николай Арефьев

Вынесение такой инициативы на всеобщее обсуждение может вызвать раскол в обществе, считает бывший глава аппарата Екатеринбургской городской думы и соратник политика Евгения Ройзмана, политтехнолог Георгий Бурмистров. В разговоре с NEWS.ru он выразил уверенность, что проект обязательно создаст конфликтную ситуацию: «Я не представляю себе, чтобы жители к этому отнеслись спокойно». В то же время он выразил сомнения в существовании связи Берии со Свердловской областью.

Создание «ядерного щита» — за уши притянутая ситуация. У нас ядерные ракеты в каждой области можно найти, на границе стоят. Мы можем к любой области это за уши притянуть, никакого отношения он на самом деле здесь не имеет. В Екатеринбурге был только сын Берии Сергей, который ничем особым не прославился. И, как известно, дети за отцов не отвечают, — сказал Бурмистров.

По его мнению, возможность строительства «Берия-центра» всерьез никто не воспринимает, а сама идея «не имеет под собой ни экономического, ни исторического, ни культурного основания — ничего кроме политического пиара». Разница с «Ельцин-центром», уверен он, состоит в том, что Борис Ельцин был первым президентом новой России, и подобные центры в честь глав государств создаются и в других странах.

«Ельцин-центр» был создан администрацией президента, а Екатеринбург был выбран как место его размещения, потому что именно в этом городе политик провел большую часть жизни. Этот комплекс регулярно подвергается критике со стороны определенных политических сил: протесты против его работы проводили ультраправые активисты «Национально-освободительного движения» и члены ЛДПР, а с публичной критикой выступал режиссер Никита Михалков.

Лаврентий Берия, имя которого предлагает реабилитировать Альшевский, был чекистом и «правой рукой» Иосифа Сталина. Он руководил НКВД, занимая таким образом вторую после самого Сталина должность: как считают множество историков, оба этих деятеля были единомышленниками в тактике правления — терроре и уничтожении «врагов народа». Берия принимал активное участие в проводимых репрессиях в 1936–1938 годов.

В 1945 году он стал главой Специального комитета, руководящего разработками в области ядерной энергии. Эта организация руководила созданием в стране промышленности, занимающейся ядерным оружием. В том числе были созданы южноуральские закрытые города, включая Новоуральск. Этот проект прозвали «Ядерным щитом» СССР.

После смерти Сталина Берия имел реальные шансы встать во главе СССР. Однако 26 июня 1953 года Никита Хрущёв поставил вопрос о соответствии Берии его должности: его обвинили в антигосударственной деятельности, а также шпионаже в пользу лондонских властей. 23 декабря состоялось заключительное закрытое судебное заседание, где Берию приговорили к смертной казни.