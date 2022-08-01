В Госдуме допустили военный конфликт на Балканах с участием стран НАТО Депутат Морозов допустил военный конфликт в Сербии с участием стран НАТО

Фото: nato/flickr.com

Конфликт между Сербией и Косово может перерасти в военное противостояние при участии миротворцев НАТО, считает депутат Госдумы Олег Морозов, передает РИА Новости. По его мнению, возникшая ситуация вокруг непризнанного государства — подходящий повод наказать Сербию.

Косовский кризис — способ наказать Сербию. Там возможен военный конфликт, в который втянутся миротворцы НАТО, — заявил политик.

Морозов утверждает, что решение конфликта в большинстве своем будет зависеть от того, запросит ли Сербия помощи у России и готова ли она самостоятельно сражаться за свои интересы. В том случае, если Сербия «дрогнет» во время противостояния — европейцы ее «сомнут».

31 июля в северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону.

Конфликт произошел на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа в Косово и Метохии. Позже правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.

Позднее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в случае обострения ситуации между Сербией и Косово Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт. Он напомнил, что между странами существует договор о дружбе.