Володин допустил ужесточение законопроекта о пропаганде ЛГБТ Володин допустил ужесточение законопроекта о пропаганде ЛГБТ ко второму чтению в Госдуме

Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ко второму чтению законопроекта о запрете ЛГБТ–пропаганды могут поступить ужесточающие поправки, сообщает РИА Новости. Ранее депутаты нижней палаты парламента в ходе пленарного заседания единогласно приняли в первом чтении соответствующий законопроект. Авторами поправок выступили почти 400 депутатов ГД.

Коллеги, что касается второго чтения, возможно, поступят поправки, ужесточающие предложенные нормы. Будем их рассматривать, — сказал Володин.

В ходе пленарного заседания он привел данные социологических опросов, в соответствии с которыми 16% европейцев в возрасте от 14 до 29 лет относят себя к представителям ЛГБТ. Согласно данным опросов, в штате Мэриленд США число школьников, которые не определились со своим полом (небинарные персоны), за два года выросло почти в шесть раз и сегодня составляет 45% всех учащихся штата. На сайте ГД предполагается, что такая динамика отмечается из‑за пропаганды нетрадиционных отношений.

У нас есть традиции, совесть, понимание, что нам надо думать о детях, семьях, стране, сохранять то, что нам передали родители. Все остальное — это грех, содомия, тьма, и наша страна борется с этим, — отметил Володин.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн, который является одним из авторов пакета законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, объяснил, что нижняя палата парламента занялась этой темой именно сейчас из-за противостояния России и Запада. По его мнению, в нем заложена «цивилизационная основа».