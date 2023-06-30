В Госдуме допустили увеличение маткапитала до миллиона рублей Депутат Госдумы Буцкая: маткапитал может приблизиться к миллиону рублей к 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер материнского капитала может приблизиться к одному миллиону рублей к 2026 году, рассказала URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она отметила, что точные цифры зависят от фактической инфляции.

Я думаю, что к 2026 году размер материнского капитала может приблизиться к миллиону. В 2025 году уже за второго ребенка будет положено 864,1 тысячи рублей, — сказала депутат.

Она добавила, что сейчас материнский капитал растет в таком темпе, поскольку было решено его ежегодно индексировать. Буцкая напомнила, что несколько лет назад размер выплаты не увеличивался.

Парламентарий не исключила, что госпрограмма вскоре может измениться. По ее словам, сейчас необходимо понять, как будут выделяться и распределяться денежные средства. Буцкая отметила, что для страны «важно, чтобы рождалось много детей», однако статистически маловероятно, что женщина родит второго или третьего, если первый ребенок у нее появился в 35–40 лет.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что стоит предоставить семьям возможность инвестировать средства материнского капитала в долгосрочные депозиты (на срок до пяти лет) с возможностью их продления в финансовых учреждениях. Это позволит семьям получать проценты на такие вклады.