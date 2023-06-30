«Не убежден, что справимся»: в Госдуме допустили новую мобилизацию Депутат Госдумы Затулин усомнился в успехе СВО без мобилизации

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

России могут потребоваться новые усилия и «еще какие-то мобилизации» для успеха в военной операции на Украине, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его мнению, в настоящее время Россия противостоит не только Вооруженным силам Украины, но и «консолидированному лагерю» союзников Киева.

Я совсем не исключаю, что <...> потребуются еще какие-то усилия, еще какие-то мобилизации. Я совершенно не убежден в том, что мы справимся теми силами, которые на сегодня есть, и больше с нашей стороны никаких жертв не нужно будет приносить. К сожалению, ситуация достаточно непростая и ведем мы борьбу не только с Украиной и уже не столько с Украиной, а с консолидированным лагерем. Значит, мы должны соответственно мобилизовываться, — заявил он.

Затулин добавил что на Западе не хотели бы, чтобы россияне воспринимали военную операцию на Украине как Отечественную войну, потому что их «русский народ не проигрывает».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в свою очередь заявил, что в России нет необходимости в мобилизации. Он отметил, что для предупреждения граждан о формировании повестки будут рассылаться СМС-сообщения.

В начале июня Затулин утверждал, что Россия не достигла заявленных целей спецоперации, а некоторые из них перестали иметь всякий смысл. После этого журналисты сообщили о консультациях в «Единой России» по поводу мер в отношении депутата.