В Госдуме допустили ликвидацию Зеленского после выборов в США Вассерман: Зеленского могут ликвидировать по указу Байдена при победе Трампа

Фото: Администрация президента Украины

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать при условии победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США, заявил MK.RU депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман. По его мнению, украинский лидер слишком много знает, что не устраивает действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Например, он, несомненно, хорошо изучил значительную часть нелегальной деятельности на Украине отца и сына Байденов. А шантаж, как вы знаете, — дело обоюдоострое, — обратил внимание собеседник издания.

Вассерман исключил вариант, когда Зеленского могут убить до окончания президентских выборов в США. Однако при победе Трампа, в период когда Байден и его команда еще будут сохранять полномочия, устранение главы Украины намного вероятнее, уточнил он.

Депутат также назвал украинского лидера «носителем компромата». По этой причине ему не дадут «доживать свой век» в Соединенных Штатах или какой-нибудь европейской стране, констатировал Вассерман.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что судьба президента Украины была предсказана в одном из голливудских фильмов. Там политик погиб, разбившись на вертолете в ходе попытки разжечь ядерную войну, напомнил он.