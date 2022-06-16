В Госдуме допустили, что Медведев станет президентом новой Украины Депутат ГД Делягин: Медведев может выдвинуться на должность президента новой Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев может выдвинуться на должность президента новой Украины, допустил депутат Госдумы Михаил Делягин в разговоре с «Царьградом». По его мнению, об этом говорят последние высказывания политика.

Хочется поддержать всё, что говорит Дмитрий Анатольевич. Возникает ощущение, что он рановато начал президентскую кампанию. А что это может быть ещё? Возможно, это президентская кампания на должность главы условной новой Украины. Мы предполагаем, что Незалежная будет входить в состав России по частям — часть Запорожской области освободили, Херсон освободили, потом ещё что-то освободят... — сказал Делягин.

Он добавил, что эти территории могут начать интегрировать «по ходу дела».

15 июня Дмитрий Медведев усомнился в том, что Украина останется на карте мира через два года. Политик в своём Telegram-канале также назвал её американским проектом «анти-Россия».

До этого он объяснил резкий тон своих постов по отношению к врагам России. По его словам, этот настрой вызван ненавистью к странам, которые хотят смерти России. «Они ублюдки и выродки», — написал политик, не уточняя кто. Политолог-международник Марк Бернардини предположил, что такой тон может быть связан с грядущими выборами президента России.