В Госдуме дали совет спортсменам, как общаться с украинскими коллегами Депутат Журова: во время соревнований стоит придерживаться правил этикета

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

Ольга Харлан и Анна Смирнова

Во время соревнований российским спортсменам стоит придерживаться правил этикета и не отказываться от взаимодействия с коллегами с Украины, протягивая им руку, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Парламентарий добавила, что представители республики нередко сталкиваются с давлением дома.

Я убеждена, что сами украинцы в душе всего этого не хотят. Но они понимают, что если протянут российскому спортсмену руку, то общество их просто загнобит. И им приходится это делать почти по принуждению, — уточнила депутат.

Журова также напомнила: российские спортсмены не имеют ничего против украинских, понимая, что их украинских коллег специально заводят политики и журналисты.

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая ранее отказалась пожимать руку коллеге из Грузии Майе Гучмазовой, которая родилась во Владикавказе. Позднее оппонентка Кривицкой задалась вопросом о том, почему украинцам разрешают такое поведение. Свое возмущение Гучмазова сопроводила ненормативной лексикой.

Российская пловчиха Юлия Ефимова прежде получила нейтральный статус от Международной федерации плавания, чтобы участвовать в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Она стала единственной из российских пловцов в таком положении.