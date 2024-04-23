В Госдуме объяснили россиянам, как пережить шестидневную рабочую неделю Депутат Нилов: россияне справятся с длинной рабочей неделей благодаря трудолюбию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне справятся с шестидневной рабочей неделей в конце апреля благодаря трудолюбию, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что если человек чувствует усталость или заболел, стоит отдохнуть, сделать перерыв в рабочую субботу.

В этот дополнительный рабочий день надо просто мобилизоваться. Я убежден, что ожидание продолжительных выходных на фоне весеннего тепла позитивно влияет на работоспособность. Если есть слабость, заболевание, усталость, перегружать организм нельзя, лучше сделать перерыв. У нас трудолюбивый народ, трудолюбивая страна, — добавил Нилов.

Ранее юрист по трудовому праву Валентина Яковлева заявила, что работа 9 Мая, согласно Трудовому кодексу РФ, оплачивается в двойном размере, а дальнейшая оплата зависит от графика сотрудника. По ее словам, в случае стандартной пятидневки работа в выходные дни по производственному календарю будет подлежать двойной оплате. Россиянам невыгодно продлевать майские праздники или брать отпуск в эти даты, так как цена одного рабочего дня в такие месяцы гораздо выше.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что шестидневная учебная неделя сравнима с шестидневной рабочей неделей, которая была отменена еще в начале XX века. По его мнению, в Госдуме следует поднять вопрос об отказе от такой системы обучения. Депутат также подчеркнул, что детей надо вернуть в семью.