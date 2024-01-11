В Госдуме дали оценку массовой эвтаназии собак в приютах Бурятии Депутат Бурматов: в Бурятии нет гуманных подходов к борьбе с бездомными собаками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Бурятии не смогли использовать гуманные подходы к проблеме бездомных животных, заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Таким образом он прокомментировал информацию об усыплении 18 собак в бурятских приютах после принятия в регионе закона, разрешающего эвтаназию животных.

Если бы регионы эффективно использовали тот исчерпывающий инструментарий, который дан сегодня федеральным законом, то никакое умерщвление никому бы не понадобилось. <...> Как правило те регионы, которые сейчас склоняются к введению эвтаназии, эти меры не реализовывают, то есть комплексных мероприятий там не было, — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что сегодня закон позволяет регионам использовать множество гуманных мер решения проблемы бездомных животных. Это, в частности, их регистрация, учет и идентификация, штрафы за выброшенных на улицу питомцев и за их самовыгул, бесплатная стерилизация, реализация программ по пристройству животных, строительство приютов, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

Бурматов также подчеркнул, что, согласно федеральному закону, эвтаназия животного возможна лишь в случае, если оно неизлечимо болеет и страдает.

У нас возможна эвтаназия тяжелобольных, неизлечимых животных, либо в случае эпидемии заболеваний, которые могут быть переданы. Надо смотреть, на основании чего такие решения были приняты, чем это мотивировано. <...> Насколько мне известно, в Бурятии идут суды по поводу этого решения, — отметил законодатель.

Ранее директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова высказала мнение, что узаконивание эвтаназии для бездомных животных в ряде регионов России не поможет сократить их число на улицах. По словам эксперта, вместо этого следует упорядочить деятельность заводчиков, предусмотрев для недобросовестных наказание.