В Госдуме предрекли закрытие всех гей-клубов в стране Депутат Останина: при принятии законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды все гей-клубы будут закрыты

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В случае принятия законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды все гей-клубы в России будут закрыты, заявила в беседе с Lenta.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. По ее мнению, само существование подобных заведений является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Депутат посоветовала посетителям гей-клубов заниматься отношениями у себя дома.

Уже само существование гей-клубов есть не что иное, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, мы же это тоже понимаем. Пусть люди, которые предпочитают однополые отношения, занимаются этим не массово в гей-клубах комфортных, которые привлекают к себе внимание. Пусть они занимаются этим у себя дома в спальне, это нормально, — сказала Останина.

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Согласно документам, в России запретят пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, а также введут запрет на распространение информации об ЛГБТ и призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.