В Госдуме анонсировали законопроект о запрете абортов по ОМС Милонов: осенью в Госдуму может быть внесен законопроект о выводе абортов из ОМС

Фото: shutterstock

Предстоящей осенью на рассмотрение Госдумы может быть внесен проект закона о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил URA.RU Речь идет о случаях, когда такая операция делается по немедицинским показаниям.

Этой осенью, я надеюсь, нам удастся внести законопроект. Сделать очередную попытку о выводе абортов из системы ОМС. <...> Предполагается вывод из системы ОМС всех абортов не по медицинским показаниям, — сказал Милонов.

По мнению парламентария, люди, выступающие против запрета абортов, вольно или невольно поддерживают фармакологическую мафию, поскольку тела нерожденных младенцев «используют для различных косметических и прочих целей». Он также добавил, что противники абортов не могут называться верующими людьми.

Ранее против выведения абортов из системы ОМС высказалась председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она назвала реализацию данной идеи преступной и отметила, что это приведет к криминальным прерываниям беременности.