В Госдуме анонсировали военные сборы для не служивших россиян старше 30 лет Депутат Госдумы Соболев: не служивших россиян старше 30 лет призовут на военные сборы

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Не служивших россиян старше 30 лет будут привлекать к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию, заявил URA.RU член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Также, по его словам, необходимо проводить сборы для запасников и резервистов, не имеющих военной специальности.

Те, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв, — пояснил Соболев.

Ранее председатель комиссии Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже весной 2023 года. Он отметил, что на первых порах призывать будут «по смешанному типу» — то есть граждан от 18 до 30 лет, а полный переход к новой системе займет от одного года до трех лет.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста. По его словам, все подробности по этой теме лучше узнавать в Министерстве обороны. Ведомство, как отметил представитель Кремля, должно представить свою аргументацию по указанному вопросу.