В ГД подготовили законопроект о бесплатном питании всех школьников Депутат Нилов: в правительство направлен проект о бесплотном питании школьников

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Большинство российских школ обеспечивают горячим питанием учеников с первого по четвертый классы, старшеклассников же этот вид соцподдержки пока не затронул, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, завтраками и обедами должны быть обеспечены все школьники, независимо от класса. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство.

Горячее питание для младших классов обеспечено, а для старшеклассников нет, хотя они проводят в школе больше времени. Дети начинают употреблять из аппаратов сухарики, чипсы, газировку, а потом мы тратим деньги, в том числе бюджетные, на операции, лечение гастритов, язв, сахарного диабета, онкологических заболеваний, ожирения, — подчеркнул депутат.

Он также назвал важным контроль за питанием школьников, чтобы исключить случаи массового отравления детей из-за того, что недобросовестные чиновники закупают некачественную продукцию. По словам парламентария, в ряде регионов применяют положительный опыт, когда поставщика школьного питания выбирают по конкурсу.

Могу привести в пример Заполярный район Ненецкого округа. Там в новой школе <...> ежедневно кормят олениной. Это экологически чистое и очень полезное мясо, которое укрепляет здоровье и иммунитет. И, кстати, готовят в этой столовой сами, как дома, — рассказал Нилов.

Ранее диетологи проекта разработали список продуктов, которые помогут улучшить концентрацию школьника. Эксперты советуют включить в меню пищу, богатую витамином B и имеющую низкий гликемический индекс.