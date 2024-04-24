В немецком бундестаге подняли вопрос о применении химоружия на Украине

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон поднял вопрос о применении химического оружия в ходе украинского конфликта. Парламентарий направил соответствующий запрос немецкому правительству, информирует Lenta.ru.

Согласно тексту документа, адресованного членам кабинета министров ФРГ, Быстрон потребовал предоставить ему сведения об использовании украинскими войсками химического оружия. При этом он подчеркнул, что его также интересует количество случаев его применения.

Есть ли у федерального правительства данные о количестве применений химического оружия в войне на Украине? — говорится в обращении парламентария.

Парламентский статс-секретарь Министерства обороны Германии Симтье Миллер ответила на вопрос Быстрона. Представитель ведомства объяснила, что у кабмина нет запрашиваемой парламентарием информации об обстоятельствах использования химоружия.

Федеральное правительство, по словам Миллер, располагает сведениями только из открытых источников. Речь идет об использовании средств, применяющихся для подавления беспорядков, таких как слезоточивые и раздражающие вещества. Кабмин не располагает никакой информацией, которая касается временного и пространственного расположения инцидентов или возможного числа средств, подытожила она.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что на Украине могло остаться химическое оружие со времен Советского Союза. Специалист отметил, это могут быть крайне токсичные боевые отравляющие вещества.