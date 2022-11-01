В Генштабе назвали число отправившихся на военную операцию добровольцев Представитель Генштаба: на СВО отправились более 15 тысяч добровольцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Более 15 тысяч человек добровольно решили участвовать в специальной военной операции, заявил на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет как о добровольно отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды.

В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек, — сообщил он.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что на территории России завершились мероприятия в рамках частичной мобилизации. По словам сотрудников ведомства, все плановые действия, которые связаны с призывом на военную службу, прекращены. Также прекращается подготовка и вручение повесток, работа военкоматов по комплектованию ВС РФ станет вестись исключительно за счет приема добровольцев и тех, кто хочет служить по контракту.

Никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации не требуется, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Президент России Владимир Путин отметил, что обсудит с юристами необходимость специального указа.