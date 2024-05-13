В Генпрокуратуре России сделали заявление о санкциях Канады Генпрокурор Краснов: Канада санкциями показала пример правового нигилизма

Фото: Kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Игорь Краснов

Решение властей Канады о введении санкций в отношении Генеральной прокуратуры России является наглядным примером правового нигилизма, заявил РИА Новости руководитель ведомства Игорь Краснов. Он подчеркнул, что, несмотря на ограничения, канадская сторона официально не отказывается от взаимодействия по международному договору о правовой помощи в рамках расследования уголовных дел.

От исполнения самого договора Канада формально не отказывается, но при этом вводит санкции против государственного органа, который выполняет договор с российской стороны. Это яркий пример непоследовательности и правового нигилизма, проявляемых страной, руководители которой одержимы русофобией, — пояснил он.

Краснов напомнил, что Канада стала единственной в мире страной, которая ввела санкции в отношении надзорного ведомства, они были одобрены в 2023 году. По его словам, Генеральная прокуратура остается единственным органом России, ответственным за исполнение Договора о правовой помощи по уголовным делам, — именно через нее проходят все запросы и просьбы в рамках международного соглашения.

Ранее главы МИД стран «Большой семерки» договорились усилить санкционное давление на РФ и ее партнеров, обвинив Северную Корею, Иран, Китай и Белоруссию в сотрудничестве с РФ. Они также согласовали проведение мирной конференции по Украине в середине июня.