В ГД жестко ответили на призыв ограничить доступ России к Калининграду Депутат Водолацкий назвал провокацией идею ограничить доступ РФ к Калининграду

Фото: IMAGO/BOGDAN HRYWNIAK/Global Look Press

Польско–российская граница

Первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT назвал провокацией предложение политика Мики Аалтолы из Финляндии ограничить доступ РФ к Калининграду. По его словам, таким образом «юные члены НАТО» пытаются продемонстрировать свою русофобию.

Это очередная провокация юных членов НАТО, которые хотят показать себя ярыми русофобами в той линейке сумасшедших, которая там присутствует, — заявил парламентарий.

К таким участницам Альянса он отнес Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Водолацкий отметил, что Финляндия «решила сесть на эту скамейку» и транслировать «провокационные мысли», забывая, что Калининградская область является субъектом Российской Федерации.

Депутат предупредил, что в случае любых попыток помешать передвижениям российских граждан, РФ будет принимать меры для обеспечения их безопасности. Водолацкий добавил, что Россия «никому никогда не мешала».

Ранее Аалтола предложил лишить Россию доступа к Калининграду. По его словам, помехи в GPS, которые наблюдаются в Европе в последние месяцы, исходят из российского города, граничащего с Литвой и Польшей.