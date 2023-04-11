В ГД заявили, что закон об электронных повестках не ущемляет права россиян Депутат Соболев: закон об электронных повестках не нарушит права законопослушных россиян

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Руководство России приняло решение увеличить штат Вооруженных сил до 1,5 млн человек, поскольку Запад объявил своей целью нанести стратегическое поражение, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Соболев. Он пояснил, что в первую очередь необходимо набрать контрактников и срочников для несения службы. Парламентарий указал, что поправки в закон о едином реестре военнообязанных были внесены именно для этого, а гражданин, который уклоняется от обязанностей по защите Родины, является нарушителем. Соболев пояснил, что права законопослушных граждан ущемляться не будут.

Мы обязаны привести в порядок учет, сделать его простым в использовании, а также принять меры в подготовке военнообязанных, причем санкции против уклонившегося будут вводиться автоматически. Ущемлений в отношение законопослушных граждан не последует и даже уклонисты будут иметь второй шанс, — заявил он.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в период призывной кампании электронные повестки от военкоматов будут дублировать обычные бумажные документы. Он отметил, что оба документа будут иметь равную юридическую силу. Получить электронную повестку можно будет в личном кабинете на портале госуслуг либо в МФЦ.