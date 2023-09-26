В ГД заявили, что ВСУ используют схемы ИГИЛ для вербовки детей Вице-спикер ГД Кузнецова: ВСУ используют схемы ИГИЛ для вербовки детей

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Вооруженные силы Украины используют схемы террористической группировки ИГИЛ («Исламского государства» — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) для вербовки детей, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, которые приводит ТАСС, обычно это происходит в соцсетях и мессенджерах, для чего используются фейковые аккаунты, закрытые каналы и чат-боты.

Все работает по методичке ИГИЛ. Еще 3 июля 2017 года был распространен методический справочник «Одинокий волк для диверсантов» с призывом мстить за разгром организации, теперь мы видим, что все схемы террористической организации сегодня применяются на наших детях, — сказала Кузнецова.

Как объяснила вице-спикер, детей сначала втягивают в деструктивные сообщества онлайн, а затем выводят их в реальную жизнь. По словам Кузнецовой, несовершеннолетние получают четкие инструкции, за выполнение которых, якобы, можно получить призы.

Она добавила, что детей принуждают отправлять фотографии координат российских войск, с помощью которых ВСУ «корректируют артиллерийские удары или совершают диверсии внутри России». Кузнецова рассказала, что на Украине ведут работу профессиональные лагеря подготовки диверсантов, в которых задействованы несовершеннолетние.

Ранее во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, который готовился к поджогу одного из военных комиссариатов. Согласно материалам дела, молодой человек прошел двухмесячное обучение для осуществления террористической деятельности» в интернете.