В ГД заявили, что Трасс готова ездить на танке вдоль границы России Депутат Белик: Трасс готова ездить на танке вдоль границы России

Фото: Tom Nicholson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лиз Трасс

За кандидатуру Лиз Трасс отдали голоса большинство членов Консервативной партии, ее воинственный настрой хорошо вписывается в нынешнюю повестку проблем, с которыми столкнулась Великобритания, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был заядлым русофобом, а Трасс вряд ли будет придерживаться иного вектора. Британский политик говорит о легкости применения ядерного оружия или готовности ездить на танке вдоль границы РФ ради привлечения внимания к собственной персоне.

Российско-британские отношения переживают далеко не лучшие времена. Она продолжит свой антироссийский курс, поэтому о надежде на изменение и так непростых отношений Великобритании и России говорить не приходится, достаточно вспомнить, что антироссийские высказывания были непременной частью предвыборных выступлений Трасс, — подчеркнул Белик.

По мнению депутата, Трасс делает все, чтобы привлечь внимание к своей персоне, например, она позволяет себе громкие заявления.

Трасс уже пообещала план по борьбе с ростом цен на электричество, так что популизма и громких заявлений ей не занимать. Она готова говорить о легкости применения ядерного оружия или ездить на танке вдоль нашей границы, лишь бы привлечь внимание к своей персоне любыми методами, — подытожил Белик.

Действующая глава МИД Великобритании Лиз Трасс избрана новым премьер-министром страны. Она станет третьей женщиной-премьером в истории страны после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. В своей речи после избрания Трасс поблагодарила бывшего премьера Бориса Джонсона за реализацию Брекзита, за победу над Лейбористской партией и ее экс-лидером Джереми Корбином, за борьбу с коронавирусом, а также за ответ на внешнюю политику России. Она назвала Джонсона своим «другом», а Консервативную партию Великобритании — величайшей партией на Земле. Трасс пообещала снизить налоги, решить проблемы в энергетике и здравоохранении.