В ГД заявили о напрасной поездке Макрона в КНР Слуцкий: визит Макрона в Китай не изменил позицию Пекина по украинскому конфликту

Фото: State Duma of Russian Federation/Twitter.com/Global Look Press

Леонид Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что визит в КНР президента Франции Эммануэля Макрона не повлиял на позицию Пекина в отношении украинского конфликта. Ни Париж, ни Брюссель не могут повлиять на союз России и Китая, отметил лидер ЛДПР в Telegram.

Альянс России и Китая не могут пошатнуть ни Париж, ни Брюссель. Визит в КНР президента Франции не повлиял на позицию Пекина в отношении украинского конфликта, — подчеркивается в сообщении Слуцкого.

Депутат указал на нерешенный президентом Франции вопрос о корректировке мирного плана Китая, которая предусматривала усиление давления на Россию. Также Макрон не решил «задание» по президенту Украины Владимиру Зеленскому — он не смог убедить председателя КНР Си Цзиньпина в важности разговора с главой киевских властей.

Си Цзиньпин пообещал позвонить Зеленскому, «когда наступит подходящий момент». Выводы делайте сами, — написал Слуцкий.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин предложил Эммануэлю Макрону разработать план по урегулированию конфликта на Украине. Политик заявил, что после проведения этой работы Пекин поддержит предложения французской стороны. Он добавил, что Китай намерен сыграть конструктивную роль в реализации мирного плана Парижа.