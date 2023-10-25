В ГД заявили, что «левацкая элита ЕС» пойдет ва-банк в борьбе с Россией Депутат Луговой: Боррель не имеет права что-либо запрещать России

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У главы европейской дипломатии Жозепа Борреля нет никакого права что-либо запрещать России, заявил NEWS.ru замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой. Так он отреагировал на высказывание Борреля о том, что Европа не может позволить РФ поставить лояльное правительство в Киеве и иметь свою армию на польской границе. По мнению депутата, подобная риторика представителя ЕС свидетельствует об участии Евроюза в конфликте на Украине.

Публичные высказывания в духе, что России нельзя чего-то позволить и поэтому нужно ее победить на поле боя — это практически признание участия в войне против нашей страны. Вполне в духе слов президента США Байдена о разумных инвестициях в войну. Это попахивает разрастанием конфликта за пределы Украины. Похоже, что левацкие элиты в ЕС и Вашингтоне готовы пойти ва-банк, чтобы оправдаться перед своими налогоплательщиками за разбазаривание миллионов долларов и евро на пустые проекты вроде поддержки Украины, — сказал Луговой.

Первый зампред комитета Госдумы Алексей Журавлев предположил, что появление армии России у границ Польши обеспечит ЕС стабильными поставками энергоресурсов. Парламентарий также призвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля думать не о марионеточном правительстве в Киеве, а о температуре воды на пляжах острова Ибица.