В ГД заявили, что Арестовича будут «вымарывать» из украинского инфополя Депутат ГД Белик: Арестовича будут «вымарывать» из украинского инфополя

Фото: president.gov

Алексей Арестович

Советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, подавшего заявление на увольнение, начнут «вымарывать» из украинского инфополя, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, это связано с заявлением о ракете, попавшей в жилой дом в Днепре из-за работы украинских средств ПВО.

В угоду политической конъюнктуре киевский режим будет вымарывать Арестовича не только из политики, но и из информационного поля, попутно бросая в спину тонну критики и обвинений, — сказал парламентарий.

Белик считает, что «главный рупор пропаганды офиса Зеленского сломался о сказанную им правду», так как «киевский режим яростно борется с правдой во всех ее проявлениях».

И теперь жертвы украинской пропаганды, привыкшие верить каждому его слову, обрушивают на него весь свой гнев, — сказал депутат.

Арестович написал заявление об уходе в отставку с поста советника офиса президента Украины Владимира Зеленского. В соцсетях политик подчеркнул, что его поступок является примером цивилизованного поведения.

15 января Арестович заявил, что ракета попала в жилой дом в Днепре из-за работы украинских средств ПВО. По его словам, украинские военные сбили ракету, летевшую над городом, но та упала на подъезд и сдетонировала. В ВВС Украины ответили, что у них нет таких средств, которые способны сбить тип ракеты, попавшей в многоэтажный дом в Днепре. Позднее Арестович уточнил, что вина за взрыв лежит на тех, кто запустил ракету, «вне зависимости от механизма ее наступления».

Он занимал пост советника офиса президента с декабря 2020 года. В начале 2022-го Арестович планировал уйти из политики, заявив о разочаровании бюрократией. Он имеет звание подполковника ВСУ.