В ГД захотели запретить пропаганду чайлдфри Депутат Филатова сообщила, что готовится проект о запрете пропаганды чайлдфри

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Депутат Госдумы Ирина Филатова заявила, что межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в информационном пространстве, передает РИА Новости. По словам парламентария, документ не коснется личных убеждений граждан.

Межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Инициативу поддержали в ряде федеральных ведомств. Сегодня в ограниченном формате законопроект обсуждался на слушаниях в Общественной палате, где тоже нашел поддержку, — сказала Филатова.

Летом депутаты Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан разработали законопроект о запрете пропаганды среди детей идеологии бездетности и в июне доработали его с учетом мнения духовенства. По словам вице-спикера Рустема Ахмадинурова, люди, которым религиозные убеждения не позволяют иметь детей, не должны быть отнесены к категории чайлдфри, а новый закон не ограничит распространение фильмов и книг о монашеском образе жизни.

Ранее депутат Госдумы Эльвира Аиткулова заявила, что подавляющее большинство российских регионов поддерживает запрет пропаганды идеологии чайлдфри. Согласно тексту законопроекта, разработанного депутатами из Башкортостана, в России предлагается запретить распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей.