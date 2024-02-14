В ГД предложили упростить получение жилья по соцнайму педагогами Володин попросил правительство упростить получение жилья по соцнайму педагогами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме захотели разработать понятный механизм предоставления жилья учителям по соцнайму, пишет «Парламентская газета». Депутаты вместе со спикером ГД Вячеславом Володиным попросили правительство упростить данный процесс. Сейчас педагоги могут воспользоваться таким правом, но конкретный механизм реализации не установлен.

С учетом социальной значимости проблемы прошу дать поручение профильным федеральным органам исполнительной власти о разработке плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению реализации педагогическими работниками права на жилье, — говорится в обращении.

Член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова подчеркнула, что проблема обеспечения педагогов жильем по соцнайму остро стоит на фоне необходимости переезжать из одного населенного пункта в другой. Конкретный механизм предоставления жилья позволит улучшить жизнь педагогов и привлечет новые кадры для работы в регионах, уверена парламентарий.

Член комитета Совета Федерации по образованию и науке Айрат Гибатдинов ранее рассказал, что парламентарии активно обсуждают вопрос федеральных выплат, компенсирующих педагогическим работникам аренду жилья. По его словам, для этого необходимо дополнительное финансирование из бюджета.