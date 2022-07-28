В ГД задумались о военных учениях с КНДР на Курилах на фоне заявлений Токио Депутат Журова высказалась о возможности провести совместные с КНДР учения на Курилах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные учения

Россия может задуматься о проведении совместных военных учений с КНДР, если Япония не прекратит «поползновения по подрыву территориальной целостности» РФ, сказала в беседе с NEWS.ru депутат ГД, член комитета по международным делам Светлана Журова. По ее словам, корейцы не забыли, кто «по-скотски» их угнетал.

Если Япония продолжит свои поползновения по подрыву нашей территориальной целостности, возможно, станет не такой уж и плохой идеей провести совместные с КНДР учения на Курилах. Тем более что корейцы отлично помнят, кто оккупировал их страну и на протяжении веков совершенно по-скотски угнетал этот гордый народ, — заявила Журова.

По мнению депутата Госдумы, Япония в настоящее время рассчитывает получить «что-нибудь», оказывая давление на Россию. Из этой затеи ничего не выйдет и Токио продолжит «тешить себя столетними грезами», считает Журова.

Японцы сейчас, скорее всего, рассчитывают, что вследствие давления на Россию им что-нибудь «обломится». Но тут можно абсолютно точно сказать, что чего-чего, а этого точно никогда не будет. Так что пусть тешат себя своими столетними грезами, ведь исключительно грезами они и останутся, — отметила парламентарий.

Ранее днем стало известно, что правительство Японии направило России представление с призывом исключить «район северных территорий» из зоны проведения военных учений Вооруженных сил РФ. По дипломатическим каналам был направлен документ, в котором Токио заявил, что запланированное Минобороны России мероприятие противоречит позиции страны по территориальному вопросу.