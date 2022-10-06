В ГД задумались о создании регистра бывших пациентов психбольниц

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В России может появиться федеральный регистр граждан, которые прошли принудительное психиатрическое лечение и находятся под диспансерным наблюдением. Идея его создания прорабатывается в комитете Госдумы по охране здоровья, рассказал РИА Новости председатель комитета Дмитрий Хубезов.

Парламентарий пояснил, что такой регистр необходим для предотвращения трагедий, подобных той, что произошла в Ижевске. Мужчина, устроивший стрельбу в школе, состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «вялотекущая шизофрения», но, несмотря на это, смог приобрести травматическое оружие.

Безусловно, для предотвращения подобных ситуаций необходим целый комплекс мер... В первую очередь следует создать федеральный регистр лиц, прошедших принудительное лечение и находящихся под диспансерным наблюдением, — сказал Хубезов.

По словам депутата, доступ к данному регистру должны иметь психиатры и психотерапевты, сотрудники правоохранительных органов, учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее юрист, эксперт в области профилактики девиантного поведения несовершеннолетних Анастасия Ковалева, комментируя NEWS.ru трагедию в Ижевске, предложила принудительно обследовать людей с психическими заболеваниями и лечить их в стационаре. По ее мнению, следует базу таких лиц четко привязать к месту жительства. Если гражданин из списка переезжает, то необходимо передавать информацию о нем в районный диспансер, пояснила она.

26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. Ее устроил местный житель и бывший учащийся школы Артем Казанцев. В результате нападения погибли 17 человек, 11 из них — дети. Под наблюдением врачей остаются 23 пациента, из которых 21 — школьники. Стрелок покончил с собой.