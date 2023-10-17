В ГД взяли под контроль ДТП с сотрудницей жилкомпании, переехавшей женщину Депутат Толмачев: Госдума контролирует ДТП с переехавшей женщину сотрудницей УК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru заявил, что инцидент с сотрудницей управляющей компании «Паритет», которая переехала на автомобиле жительницу подмосковного Щелково, будет взят под контроль нижней палатой парламента. Он отметил, что руководство УК никак не реагировало на обращения людей в связи с отсутствием отопления, а история с наездом на человека станет поводом для многочисленных проверок.

Несколько дней назад ко мне обратилась жительница Щелково: в ее доме отопительный сезон так и не начался. Управляющая компания «Паритет», которая обслуживает дом, на обращения людей не реагировала. <...> Сразу направил депутатский запрос в адрес главы округа — а тем временем, кажется, пора готовить новый, но уже в правоохранительные органы. Сотрудница «Паритета» сбила и переехала щелковчанку на машине, — отметил Толмачев.

Он подчеркнул, что управляющая компания не идет на контакт ни с жителями, ни с властью, верхом халатного отношения стал наезд на жительницу Щелково, у которой зафиксировали переломы обеих ног. Депутат пообещал проследить за ситуацией лично.

Инцидент произошел во вторник, 17 октября, когда жители подмосковного Щелково высказывали недовольство у здания управляющей компании. Сотрудница растолкала протестующих, окруживших ее машину, села в свой автомобиль и резко сдала назад, наехав на ногу одной из протестующих. После этого она снова дала по газам, переехав пострадавшую.

Пострадавшая находится в больнице с несколькими переломами, с сотрудницей работает полиция. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев заявил NEWS.ru, что виновница произошедшего будет наказана по закону.