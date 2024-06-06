В ГД выступили за введение правил приема ЕГЭ на федеральном уровне Депутат Лантратова: в ГД могут ввести федеральные правила по приему ЕГЭ

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

После скандалов во время ЕГЭ необходимо ввести четкие рекомендации по приему экзамена на федеральном уровне, заявила в беседе с «360» первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, инициативу о реализации таких правил вынесут на заседание комитета нижней палаты парламента уже 10 июня.

Нужны пошаговые рекомендации, как должен проходить досмотр детей, что до них нельзя дотрагиваться, их раздевать. Нужно настраивать металлодетекторы так, чтобы они не срабатывали на заколки, брекеты и застежки, — перечислила Лантратова.

Парламентарий добавила, что в текущем году было зафиксировано большое количество громких инцидентов с выпускниками. В качестве примера она привела ситуацию с московской школьницей, которая прошла через металлоискатель с мобильным телефоном. Когда выпускница решила сдать гаджет, то ее не допустили до сдачи ЕГЭ. Позднее депутаты вместе с главой Рособрнадзора и с министром просвещения дали девушке возможность пройти аттестацию в ближайший резервный день.

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин ранее заметил, что не верит в скорую отмену ЕГЭ. Однако он выступил за изменения формата проведения выпускного экзамена. Он также обратил внимание на то, что многие студенты российских высших учебных заведений до конца бакалавриата уезжают за границу.