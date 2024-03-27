В ГД высказались об идее вооружить население после теракта в «Крокусе» Депутат Валеев: вооружение населения не поможет в борьбе с терактами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружение населения вряд ли поможет защититься от терактов и преступлений, заявил в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. По его словам, сторонники этой идеи пытаются использовать любой повод, чтобы протолкнуть ее.

Я не очень понимаю, каким образом случившаяся трагедия может стать толчком для вооружения населения. Позиция комитета и лично моя известна — мы против этого. Вооружение населения вряд ли будет способствовать препятствию совершению терактов и преступлений, — заявил Валеев.

Он объяснил, что это чревато обратными последствиями. Вооружение населения может стать катализатором для большего использования оружия при совершении преступлений, считает парламентарий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам проработать вопрос усиления безопасности россиян на массовых мероприятиях. Поручение адресовано комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции и комитету по культуре.

Вечером 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске ворвались вооруженные люди в камуфляжной одежде и открыли огонь по персоналу и посетителям. Нападение произошло перед концертом рок-группы «Пикник» и оркестра «Таврический», когда в помещении находилось множество зрителей. Позже в комплексе начался пожар.