В ГД высказались о последствиях отказа банков КНР принимать платежи в юанях Депутат Делягин: отказ банков КНР от платежей в юанях не скажется на торговле

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Отказ ряда китайских банков принимать платежи из России в юанях никак не скажется на двусторонней торговле, уверен заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий отметил, что неудобства могут возникнуть для малых участников рынка из России, которым будет трудно перевести деньги в другие кредитно-финансовые организации КНР.

Да, для малых участников будет сложно перевести счета из одного банка в другой банк в Китае, сидя в Москве или даже в Иркутске, это будут неудобства, но на динамику двусторонней торговли это влияния не окажет, — пояснил депутат.

По словам Делягина, для крупных и крупно-средних корпораций никаких препятствий не возникнет. Парламентарий предположил, что место известных банков, отказавшихся принимать платежи в юанях, займут небольшие организации.

Ранее стало известно, что часть крупных банков Китая начала возвращать поступающие из России платежи в юанях из-за угрозы вторичных санкций США. До этого многие китайские банки прекратили принимать из России долларовые переводы. Однако транзакции в национальных валютах продолжались.

Экономист Михаил Беляев позже отметил, что обойти ограничения китайских банков в отношении россиян можно, воспользовавшись промежуточным иностранным финансовым учреждением. По его словам, проблема затронула те учреждения, которые «завязли в связях» с американскими.