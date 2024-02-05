В ГД высказались о планах ЕС ограничить передвижения российских дипломатов Депутат Чепа: ограничение передвижений дипломатов из РФ ухудшит ситуацию в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ

Если Евросоюз решит ограничить передвижения дипломатов из России, ситуация в мире ухудшится, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий подчеркнул, что такие планы Запада указывают на нежелание позитивных изменений.

Куда катится мир. Такие меры вредят отношениям между странами, усугубляют сегодняшнюю ситуацию и мешают решению очень многих вопросов, которые существуют во внешней политике. Если Запад идет на это сознательно, это означает, что отсутствует всяческое желание видеть какие-то позитивные изменения или стремиться к ним, — высказался депутат.

По словам парламентария, при помощи санкций Запад хотел разрушить российскую экономику и «заставить общество отвернуться от власти». Теперь же ЕС пытается «хоть в чем-то ущипнуть» Россию. Он подчеркнул, что такое решение навредит текущим внешнеполитическим вопросам. Чепа добавил, что Москва найдет способ ответить на ограничения для дипломатов.

В Евросоюзе ранее предложили ограничить передвижения дипломатов из России в рамках нового пакета антироссийских санкций. С подобным предложением выступает Чехия, где считают, что российские дипломаты должны находиться лишь в стране аккредитации.