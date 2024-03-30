В ГД вспомнили об угрозах Зеленского в адрес россиян за 10 дней до теракта Депутат Шеремет: Зеленский угрожал россиянам за 10 дней до теракта в «Крокусе»

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский угрожал россиянам в своем Telegram-канале ровно за 10 дней до теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, политик писал об «ответных потерях», которые почувствуют все россияне.

Уверен, что российские спецслужбы установят и назовут всех причастных, в том числе организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе». Но я хотел бы напомнить и вряд ли считаю это совпадением, как Зеленский 12 марта — ровно за десять дней до теракта, в своем Telegram-канале опубликовал запись с угрозами в адрес России, — отметил Шеремет.

Депутат признался, что расценивает подобные заявления Зеленского как анонс террористического акта. Следком тем временем уже установил, что исполнителям атаки на «Крокус» приходили денежные средства с территории Украины.

Ранее сообщалось, что следователям удалось установить личность и провести задержание подозреваемого в финансировании террористов, устроивших нападение на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Следственный комитет РФ попросит суд заключить его под стражу.