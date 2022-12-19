В ГД внесли законопроект о новых сроках прекращения гражданства Украины В ГД внесли законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД

Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий прекращение действия украинского гражданства со дня подачи соответствующего заявления в МВД России. Документ опубликован в думской электронной базе парламента.

Граждане Российской Федерации, одновременно являющиеся гражданами Украины, <...> считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины, — говорится в сопроводительных материалах.

Законопроект внесли в ГД пепутаты Леонид Калашников (КПРФ), Артем Туров («Единая Россия»), Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду») и Сергей Леонов (ЛДПР).

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий возможность получения российского гражданства для всех украинцев. В предыдущей редакции документа говорилось о том, что на получение паспорта РФ в упрощенной форме заявления могут подать лишь те граждане, которые проживают на территории Луганской и Донецкой республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.

В сентябре в Раде был зарегистрирован законопроект о привлечении к уголовной ответственности за получение украинцами российского паспорта и призывы к этому. За пропаганду российского гражданства предусматривается лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. Если госслужащий получил паспорт гражданина РФ, то будет осужден на срок от 10 до 15 лет.