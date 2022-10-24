В ГД внесли проект об участии бизнеса новых субъектов в российском обороте

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В Госдуму внесен проект закона об участии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в российском гражданском обороте. По словам одного из авторов документа, депутата Павла Крашенинникова, цель инициативы — упростить и ускорить включение компаний и ИП в правовую систему страны, передает ТАСС.

Он пояснил, что проект предусматривает внесение сведений о юрлицах из реестров новых субъектов в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) до 31 декабря текущего года.

Это позволит оперативно и без дополнительных затрат включить юрлица в правовую систему и юрисдикцию России, — сказал парламентарий.

Что касается ИП, зарегистрированных в новых субъектах, то они могут продолжить свою деятельность до 30 июня 2023 года без перерегистрации. После этой даты им необходимо будет зарегистрироваться в качестве ИП в установленном российским законодательством порядке.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о намерении сотрудничать с новыми регионами в сфере туризма. По его словам, они обладают большим потенциалом в данной области, поэтому взаимодействие обещает быть плодотворным.